Essen sollte gut schmecken, das dürfte eine der ganz wenigen Sachen sein, in denen sich alle Menschen einig sind. Doch die Ernährung nimmt noch einen deutlich höheren Stellenwert ein als Glücksgefühle und eine gute Zeit. Es geht bei der Ernährung nämlich auch um die Gesundheit.

Eine ungesunde Ernährung kann das Leben eines Menschen um viele Jahre verkürzen. Andersherum kann eine gesunde Ernährung ein Leben deutlich verlängern. Eindrücklich wird diese Tatsache, wenn man sich eine Studie von Dr. Ashkan Afshin ansieht, die im Jahr 2019 in "The Lancet" veröffentlicht wurde. Demnach gibt es keinen größeren Killer als eine ungesunde Ernährung. Diese wirkt sich auf den Körper in der Regel schlimmer aus als Rauchen oder Bluthochdruck. Der Forscher der University of Washington in Seattle fand mit seinem Team heraus, dass ungesunde Ernährung im Jahr 2017 für rund 11 Millionen Todesfälle in 195 Ländern verantwortlich war. Das entsprach rund 22 Prozent der Todesfälle, es ist also jeder Fünfte an einer ungesunden Ernährung gestorben. Bis heute sind diese Zahlen laut der Einschätzungen von einigen Experten durchaus repräsentativ. Allerdings gibt es immer wieder Diskussionen um die Definition einer ungesunden Ernährung.

Wie diese auch definiert wird, eines ist sicher: Eine gesunde Ernährung wird den Menschen immer wichtiger. Wohl auch, weil die Konsequenzen von ungesundem Essen durch Studien und medizinische Befunde heute eindrücklich belegt werden können. Im Ernährungsreport 2021 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sagten 91% der Befragten aus, dass ihnen gesunde Ernährung wichtig ist. Obst und Gemüse landet daher bei 76% regelmäßig auf dem Tisch, was einen Anstieg von 6% zum Vorjahr bedeutet. Beliebt sind außerdem Milchprodukte. Wurst und Fleisch brauchen nur noch 26% der Befragten regelmäßig. Eine Studie, die den allgegenwärtigen Trend hin zu gesunder Ernährung bestätigt.

Lebensmittel-Aktien, die für gesunde Ernährung stehen

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Das US-Unternehmen steht voll und ganz für gesunde Ernährung. Save Foods Inc. hat sich mit seiner israelischen Tochter Save Foods Ltd. ambitionierte Ziele in der Food-Branche gesetzt. Der Konzern will die Lebensmittelsicherheit und den Schutz von Lebensmitteln verbessern und gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Ein wichtiger Faktor bei gesundem Essen sind die Haltbarkeit von Obst und Gemüse und die Verringerung von Pestiziden. Genau hier setzt Save Foods mit neuer grüner Technologie und jeder Menge Innovation an. In den letzten Monaten und Jahren ist es dem Unternehmen mit modernen Methoden gelungen, die Haltbarkeit von vielen Obst- und Gemüsesorten zu steigern. Außerdem verringert Save Foods die Nutzung von Pestiziden, was ebenfalls der Gesundheit der Menschen zugutekommt.

HelloFresh (ISIN: DE000A161408): Eine gesunde Ernährung im Alltag wird durch dieses Unternehmen deutlich vereinfacht. HelloFresh liefert direkt Zutaten inklusive Rezepte nach Hause, die dann mit präzisen Anleitungen selbst gekocht werden können. Ein Rezept, dass gut in die Zeit passt.

Danone (ISIN: FR0000120644): Der Konzern aus Frankreich hat sich in der Lebensmittelbranche auf Milchprodukte, Babynahrung und Getränke spezialisiert. Gerade Milchprodukte gehören für viele Menschen zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Ein Verzicht würde vielen ohnehin schwerfallen.

Aviva Investors - Climate Transition European Equity (ISIN: LU1985004701): Ein echter Gesundheits-Fonds, der mit Danone und Nestlé (ISIN: CH0038863350) zwei Lebensmittel-Unternehmen unter den Top-Holdings bietet. Außerdem sind einige Pharma-Unternehmen wie AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) und Novartis (ISIN: CH0012005267) dabei.

Eine gesunde Ernährung nimmt innerhalb der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert ein. Zeiten der Unwissenheit, wie sich Ernährung auf die Gesundheit auswirkt, sind vorbei. Nun braucht es Unternehmen, welche den Menschen helfen, eine gesunde Ernährung in den Alltag zu bringen. Diese gibt es auch schon in den unterschiedlichsten Bereichen. Eine moderne und innovative Herangehensweise hilft - womöglich auch an der Börse.

-

