Der Volkswagen-Konzern hat Anleger und Analysten am Freitag auf dem komplett falschen Fuß erwischt. Nach dem erfolgreichen Börsengang der Sportwagen-Tochter Porsche schien in Wolfsburg alles in bester Ordnung. Doch offenbar ist man in der Konzernspitze äußerst unsicher, wo die Zukunft hingehen soll. Als diese Meldung durchsickerte, gingen die Kurse mächtig in die Knie…

Wie am Freitagmittag bekannt wurde, hat der Konzern seine Investitionsplanungsrunde in das nächste Jahr verschoben. Üblicherweise trifft sich die Führung der Wolfsburger im November, um die Investitionsplanung für die nächsten Jahre abzustimmen. Angesichts der sich extrem verändernden Weltwirtschaft in Verbindung mit den steigenden Rohstoffpreisen und dem Ukraine-Krieg wird diese Planung nun verschoben.

