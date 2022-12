Die VW-Vorzugsaktie verlor am Montag herbe 10,66 Prozent. Man könnte das mit den neuesten, bei genauem Hinsehen schwachen Verkaufszahlen in Verbindung bringen. Aber es ging um etwas anderes. Mehr noch, dieses Minus war sogar, genaugenommen, ein Plus!

Den vollständigen Artikel lesen ...