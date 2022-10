DJ Fresenius Medical Care schraubt Ergebnisziel für 2022 weiter zurück

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) ist bei seinen Jahreszielen angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels in den USA und der damit einhergehenden hohen Lohnkosten noch pessimistischer geworden. Zudem verzögern sich die Effekte der Verbesserungsmaßnahmen im nordamerikanischen Dienstleistungsgeschäft, wie der Bad Homburger DAX-Konzern mitteilte.

Daher rechnet er im laufenden Jahr nun mit einem Rückgang des Konzernergebnisses im hohen Zehner- bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich. Zuvor hatte die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius für 2022 einen Rückgang des Konzernergebnisses im hohen Zehner-Prozent-Bereich in Aussicht gestellt. Das Umsatzwachstum erwartet die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA in diesem Jahr weiterhin im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Ursprünglich hatte FMC sich nach der langen Corona-Durststrecke in diesem Jahr vorgenommen, zu Gewinnwachstum zurückkehren und sowohl Umsatz als auch Konzernergebnis im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu steigern.

Im dritten Quartal legte der Umsatz den weiteren Angaben zufolge um 15 (währungsbereinigt 3) Prozent auf 5,096 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel mit Erlösen von 5,019 Milliarden Euro gerechnet. Das operative Ergebnis sackte um 7 (währungsbereinigt 17) Prozent auf 472 Millionen Euro ab. Hier hatte der Analystenkonsens auf 412 Millionen Euro gelautet.

Das Konzernergebnis sank um 16 (währungsbereinigt 24) Prozent auf 230 Millionen Euro. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 185 Millionen Euro veranschlagt hatten.

