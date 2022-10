Die Börsen haben sich in jüngster Vergangenheit fraglos wieder besser entwickelt als in den Sommermonaten. Mit viel Wohlwollen lässt sich sogar eine Aufwärtstendenz erkennen. Die kommt aber regelmäßig wieder ins Stocken und von der großen Wende kann noch lange nicht die Rede sein.Schwer aufs Gemüt der Anleger geschlagen haben in der ausgelaufenen Woche die Zahlen der großen US-Tech-Konzerne. Abseits von Apple (US0378331005) fielen die bisher durch die Bank enttäuschend aus. Besonders hart hat es Amazon (US0231351067) erwischt, wo ...

