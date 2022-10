Review: Wochenrückblick KW 43-2022 - Ergebnis-Zahlen und die Fed!

Anzeige / Werbung

Die Hoffnung auf eine Verlangsamung bei den Zinserhöhungen sowie der Rückgang der Anleiherenditen haben die Risikobereitschaft der Investoren wieder etwas zurück-geholt.

aber noch immer ist die Nervosität groß, wie man bei den amerikanischen Tech-Stars sehen kann. Nach Vorlage ihrer Zahlen, die unter den Markterwartungen lagen, wurden die Unternehmen regelrecht abgestraft! Allein Meta Platforms verlor in der vergangenen Woche rund 25 %, während Amazon rund 15 % an Wert einbüßte!

Nachdem die Großen bereits ihre Zahlen vorgelegt haben, werden sich vermutlich jetzt die Augen auf die Fed richten, die am Mittwoch ihre Zinsentscheide vorlegen wird. Wenigstens an diesem Tag könnte es wieder sehr volatil zugehen.

Die Rohstoffe!

Nach der LME und dem Weißen Haus ist nun auch der Aluminiumhersteller Norsk Hydro an der Reihe, Sanktionen gegen russische Metalle zu fordern. Der Aluminiumpreis hat sich daraufhin in London erholt, wo die Tonne zu etwa 2.300,- USD gehandelt wird. Der "Rest" der Rohstoffe tendiert eher lustlos seitwärts bis leicht im Minus.

Rohstoffe im Wochenchart / Quelle: Onvista

Die Makroökonomie!

An makroökonomischen Gepflogenheiten hat es in den letzten Tagen ebenfalls nicht gemangelt, die ganz klar zeigen, dass die Wirtschaftsdynamik einige Fehlzündungen hatte. Vor diesem Hintergrund kam es zu Beginn der Woche zu einer kräftigen Aktienrallye, die jedoch durch den Absturz der amerikanischen Tech-Giganten nach einer Reihe schlechter Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen ist.

Indizes im Wochenvergleich / Quelle: Onvista

Während der Reigen an Ergebnissen der laufenden Berichtssaison nächste Woche fortgesetzt wird, muss man allerdings sagen, dass der Großteil der Ergebnisse bereits hinter uns liegt. Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta (vormals Facebook) wurden stark abgestraft. Ein Zeichen dafür, dass die großen Technologiewerte nicht mehr das Nonplusultra sind. Andererseits ist es mehreren Sektoren gelungen, ihre Ertragssteigerungen vor dem Hintergrund der eher schlechten makroökonomischen Nachrichten aufrechtzuerhalten. Dazu gehören auch Rohstoffunternehmen, die wir nach wie vor übergewichten. Warum, das können Sie den vielen Informationen in unserem folgenden Wochenrückblick entnehmen!

GoldMining / CanaGold Resources

Positiv für den Goldpreis eingestellt

Das weltweit tätige Wertpapier- und Investmentbanking-Unternehmen Goldman Sachs sieht den Goldpreis deutlich steigen.

Lesen Sie mehr

Gold Terra Resources / Golden Rim Resources

Indien mit Rekordnachfrage nach Gold und Silber

Nach zwei Jahren mit Pandemie-Unterbrechungen ist bei den Indern die Nachfrage nach Gold und Silber extrem hoch.

Lesen Sie mehr

Lagerbestände im freien Fall

LBMA-Silberbestände erreichen dramatischen Tiefstand! Die Nachfrage steigt weiterhin stark an! Gewinne winken!

Ein Trend auf den Edelmetallmärkten, über den kaum berichtet wird, der aber deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient, ist der dramatische Rückgang der physischen Silberbestände! Deshalb jetzt diese GEWINNER-AKTIE kaufen!

Lesen Sie mehr

IsoEnergy / Uranium Energy

Ehrgeizige Pläne in Sachen Atomenergie

Die Atomindustrie im Blick haben nicht nur die USA, diese aber besonders.

Lesen Sie mehr

Osisko Development / Condor Gold

Ägypten mit Währungsideen

Neue Wege will Ägypten gehen und das ägyptische Pfund vom US-Dollar lösen.

Lesen Sie mehr

Blackout: NEIN DANKE!

Um Blackouts zu vermeiden setzt ein Großteil der Welt auf die neue SMR-Technologie! Hier winken MEGA-Gewinne!

Neben Frankreich setzt sogar Polen verstärkt auf Atomkraft und plant drei AKW's! Zwei davon nur etwa 250 km von Deutschland entfernt. Ganz geschweige von China und den Emerging Markets, die massiv neue Kraftwerke bauen!

Lesen Sie mehr

Aztec Minerals / Calibre Mining

Gegenwind für Gold wird nachlassen

Wenn die Fed zu einer lockeren Geldpolitik zurückkehrt, dann wird dies dem Goldpreis guttun.

Lesen Sie mehr

Summa Silver / Discovery Silver

Silber sollte eigentlich teurer sein

Die Industrienachfrage nach Silber nimmt zu, gleichzeitig sinken die Silberbestände.

Lesen Sie mehr

Goldener "Abfall"…

Niedrige, bzw. negative Zinsen werden uns noch länger begleiten! Dieses Unternehmen wird massiv profitieren!

Zwar wird die EZB die Zinsen erneut anheben, aber dennoch bleibt der Realzins negativ!

Lesen Sie mehr

ION Energy / Griffin Mining

Investitionen in Lithium - Zink vor dem Sprung

Die USA investieren 2,8 Milliarden US-Dollar in Lithium. Private Anleger können in Lithiumunternehmen investieren.

Lesen Sie mehr

Auf der Überholspur!

China generiert mehr als die Hälfte der Rohstoffnachfrage!

Aber auch die Wirtschaft anderer Schwellenländer wird stärker wachsen.

Lesen Sie mehr

Bildquellen: Introbild: https://stock.adobe.com / Chart: Onvista.de / andere Bilder die jeweiligen Unternehmen. Quellen: Marketscreener.com, eigener Research

