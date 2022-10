Diese Rekordnachfrage unterstützt natürlich die Preise dieser Edelmetalle. Ende Oktober fand das Diwali-Fest statt. Es dauert fünf Tage und es steht für Glück, Wohlstand und Positivität. Gold als Symbol für Reichtum, ebenso Silber wurden stark nachgefragt. Damit hat sich die indische Goldindustrie vollständig von der Corona-Krise erholt. Im dritten Quartal 2022 machte die Erholung bis zu 80 Prozent aus, so Pankaj Arora, Präsident der All India Jewellers and Goldsmith Federation. Besonders ...

