DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 31. Oktober

=== *** 00:50 JP/Industrieproduktion September *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober 06:45 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 3Q 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+1,9% gg Vj 2. Quartal: +1,1% gg Vq/+4,7% gg Vj *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+2,1% gg Vj 2. Quartal: +0,8% gg Vq/+4,1% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+10,0% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+9,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+4,8% gg Vj 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 12:55 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Entgegennahme des finalen Berichts der Expertenkommission Erdgas und Wärme, Berlin *** 13:30 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Telefonkonferenz für Analysten zum Ergebnis 3Q *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 47,0 zuvor: 45,7 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, DGB-Vorsitzende Fahimi, BDA-Präsident Dulger, Pk nach Treffen der Konzertierten Aktion, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:30 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, Telefonkonferenz für Analysten zum Ergebnis 3Q *** 16:00 DK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz der dänischen Nationalbank anlässlich des 40-jährigen Bestehens des festen Wechselkurses der Krone *** - US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 31, 2022

