Über Monate konnte sich das chinesische Technologieunternehmen BYD der allgemeinen Marktkorrektur entziehen. Während die Konkurrenz um den einstigen Platzhirschen Tesla mit Schließungen ihrer Produktionsstätten aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte, blieb das in Shenzhen ansässige Unternehmen weitgehend verschont und sicherte sich den Platz an der Sonne bei den chinesischen Elektroautomobil-Verkäufen, den es im Jahresverlauf noch deutlich ausbauen konnte. Seit dem Bekanntwerden des Verkaufs eines Aktienpakets durch die von Warren Buffett gemanagte Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway, ging es mit dem BYD-Kurs jedoch steil bergab, seit Ende August verlor der Titel rund 40% an Wert. Die Abwärtsspirale konnten auch starke Zahlen zum dritten Quartal nicht stoppen.

