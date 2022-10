DJ Stellantis und Guangzhou Automobile schicken JV in die Insolvenz

Von P.R. Venkat

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Stellantis und die chinesische Guangzhou Automobile schicken ein verlustschreibendes Joint-Venture in die Insolvenz. Stellantis werde aber weiter Dienstleistungen für bestehende und künftige Kunden der Marke Jeep in China erbringen, teilte Stellantis mit. Das Vorhaben, für das Gemeinschaftsunternehmen Insolvenz anzumelden, sei von den Aktionären des Joint Ventures genehmigt worden. Sellantis hatte den Wert seiner Investition in das Joint Venture und anderer damit verbundener Vermögenswerte bereits in den Ergebnissen für das erste Halbjahr abgeschrieben.

Im Juli erklärte Stellantis bereits, man werde sich aus dem Joint Venture zurückziehen und stattdessen auf den Verkauf importierter Jeep-Fahrzeuge in China konzentrieren. Stellantis ist die Muttergesellschaft von Automarken wie Jeep und Chrysler.

