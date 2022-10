Aktien: Hier boomt das Cloud-Geschäft

Anzeige / Werbung Microsoft ist mit einem Umsatzplus und einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr 2022/2023 gestartet. Allerdings lässt die Wachstumsdynamik beim weltgrößten Softwarekonzern nach. Die schwächelnde PC-Nachfrage spiegelt sich in den Geschäftszahlen von Microsoft: Der US-Softwarekonzern, globaler Branchenprimus, verzeichnet im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang. Die Erwartungen der Analysten übertrifft das Unternehmen dennoch. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Microsoft mitteilte, lag der Nettogewinn im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2022/2023 bei 17,6 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum von 14 Prozent. Der Erlös legte dagegen um 11 Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt 49,6 Milliarden Dollar an Erlösen erwartet und unterm Strich 17,35 Milliarden Dollar. Microsoft toppte auch die eigenen Erwartungen: Zuletzt war der Software-Riese sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis von zweistelligen Wachstumsraten ausgegangen. Durch die schwache Nachfrage nach PC ging der Umsatz mit dem Betriebssystem Windows allerdings zurück - um 15 Prozent. Demgegenüber sorgte der Cloud-Bereich für Wachstumsdynamik: Er verbesserte sich um 35 Prozent auf Jahressicht. Microsoft-Aktie erholt sich Die Aktie von Microsoft konnte sich von seinem Jahrestief bei rund 219 Dollar, das erst Anfang Oktober erreicht wurde, lösen und erholt sich. Unterstützt wird der Aufschwung von einem steigenden MACD (Momentum). Die charttechnische Situation bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand bei 250 Dollar überwunden wird. Enthaltene Werte: US0378331005,US4581401001,US5949181045,US90184L1026,DE000A2GS401

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )