Wochenausblick KW 44 - Zinsentscheide der FED und aus Großbritannien

Die kommende Woche beinhaltet mehrere interessante konjunkturelle Termine. Insbesondere der Zinsentscheid der FED und aus Großbritannien am Mittwoch und Donnerstag dürften im Fokus stehen. Außerdem erwarten uns noch diverse Arbeitsmarktdaten.



Nach den turbulenten Bekanntgaben der Quartalszahlen der vergangenen Tage, blicken wir unternehmensseitig auf eine ruhigere Woche. Als Highlight der Woche steht zur Wochenmitte der Zinsentscheid der FED auf der Agenda. Zudem war am Wochenende die Zeitumstellung in der Eurozone. Da die Zeitumstellung in den USA erst am 06.11. erfolgt ergeben sich für diese Woche Unterschiede in den Handelszeiten für beispielsweise die New York Stock Exchange (21 Uhr MEZ) und auch Produkte der HSBC auf US-Aktien (diese enden ebenfalls spätestens um 21 Uhr).



Montag, der 31. Oktober 2022

Zum Wochenstart erwarten uns die Zahlen der Shop-Apotheke und auch von Stryker. Spannender wird es auf der konjunkturellen Seite. Hier startet Japan um 00:50 mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze sowie der Industrieproduktion (vorab) für den Monat September. China wiederum veröffentlicht den Bericht der verarbeitenden Gewerbe und Dienste für Oktober 2022. Um 08:00 schließlich veröffentlicht Deutschland die Handelsumsätze, bevor uns die Verbraucherpreise der Eurozone für Oktober erwarten.





Dienstag, der 01. November 2022

Zum Start in den November öffnet uns Fresenius zusammen mit der Tochter Fresenius Medical Care die Bücher für das dritte Quartal. Weiterhin dürfen wir uns auf die Zahlen von Mondelez, AMD und Electronic Arts (jeweils 3. Quartal) freuen. Des Weiteren erwartet uns aus den USA der ISM-Bericht des verarbeitenden Gewerbes (10/22) und aus Neuseeland die Arbeitslosenquote sowie die Beschäftigungsveränderungen.

Mittwoch, der 02. November 2022

Vergangene Woche gab die EZB einen erneuten Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten bekannt und traf damit die breiten Erwartungen der Marktteilnehmer. In dieser Woche erwartet uns nun die erneute Sitzung der FED, welche die Aussichten für die amerikanische Geld-und Zinspolitik bekanntgeben wird, um gegen die aktuelle Inflation entgegenzuwirken. In einem HSBC-Spezial haben wir Möglichkeiten beleuchtet, wie Anleger auf die aktuell hohen Inflationsstände (10% in der Eurozone) reagieren und sogar von aktuellen Konditionen profitieren können. Unternehmensseitig bekommen wir am Mittwoch die Zahlen von Ferrari, Booking Holdings sowie Qualcomm vorgelegt.

Donnerstag, den 03. November 2022

Einen Tag nach dem FED-Sitzung erwarten uns aus Deutschland die Zahlen zum dritten Quartal des Fahrzeugherstellers BMW und auch von Freenet. Am Abend legt dann auch Paypal seine Q3-Zahlen vor. Das Unternehmen litt zuletzt stark, nachdem es in den vergangenen Jahren eine Hochphase erlebt hatte. Konjunkturseitig richtet sich der Blick vor Allem nach Großbritannien. Die Bank of England wird einen Bericht über die Geldpolitik sowie über das Anleihekaufprogramm veröffentlichen und es steht die Zinssatzentscheidung auf dem Plan.

Freitag, dem 04. November 2022

Zum Wochenschluss liefert Vonovia seine Q3 Zahlen. Das deutsche Immobilienunternehmen war aufgrund der fallenden Immobilienpreise ebenfalls in diesem Jahr unter Druck geraten. Aus Spanien erreichen uns die 9-Monatszahlen der Telefonica. Gegen Mittag veröffentlicht Kanada die aktuelle Arbeitslosenquote sowie Nettoveränderung der Beschäftigungen. Auch die USA informiert uns über die aktuelle Arbeitslosenquote.

