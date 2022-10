Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Bericht zum 3. Quartal 2022 veröffentlicht- 20 Mio. EUR Konzernergebnis im 3. Quartal / EBITDA 2022 von 128 bis 133 Mio. EUR

Der Deutsche Rohstoff Konzern hat heute den Bericht zum 3. Quartal 2022 veröffentlicht und die bereits vorläufig vermeldeten Zahlen bestätigt. In den ersten 9 Monaten 2022 wurde ein Umsatz in Höhe von 118,2 Mio. EUR (Vorjahr: 53,2 Mio. EUR), ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 102,3 Mio. EUR (Vorjahr: 52,1 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis in Höhe von 52,6 Mio. EUR (Vorjahr: 21,4 Mio. EUR) erzielt. Der Bericht kann ab sofort auf der Webseite der Gesellschaft unter www.rohstoff.de abgerufen werden.

Das sehr gute Halbjahresergebnis ...

