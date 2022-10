Deutlich gescheitert: Ein Anlauf der Vonovia Aktie auf wichtige charttechnische Hürden um 23,59 Euro endete schon am Donnerstag der vergangenen Woche bei 23,29 Euro. Die Widerstandszone, zu der aktuell auch die 50-Tage-Linie gehört, geriet zu keinem Zeitpunkt in ernsthafte Gefahr. Dafür schwächelte der Aktienkurs von Vonovia am Freitag deutlich. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...