NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Recyclingspezialist peile nur noch das untere Ende seiner Jahresziele an, weil nun höhere Energiekosten enthalten seien, schrieb Analyst Oscar Val Mas in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber noch zu früh für ein neuerliches Investment in die Aktie./ck/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 20:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 00:15 / BST

