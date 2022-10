DJ EUREX/Bund-Future zum Wochenstart etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Die auf dem Datenkalender stehenden BIP- und Inflationszahlen aus der Eurozone könnten im Tagesverlauf für einen Impuls sorgen. Aus Deutschland, Spanien und Frankreich gab es bereits leichte BIP-Zuwächse, wobei vor allem das deutsche Plus überraschte. Daher sollte nach Einschätzung der Helaba auch die EWU-Wirtschaft insgesamt zulegen. Demgegenüber sei die Inflation in den europäischen Ländern gemischt ausgefallen. Während Spanien einen deutlichen Rücksetzer der Teuerungsrate meldete, seien die Werte in Deutschland, Frankreich und insbesondere in Italien nochmals angestiegen. Eine Entspannung an der EWU-Inflationsfront gebe es daher nicht und die Zinserwartungen bezüglich der EZB blieben präsent.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 21 Ticks auf 138,8 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 139,15 Prozent und das Tagestief bei 138,63 Prozent. Der Bobl-Futures fällt um 13 Ticks auf 119,65 Prozent.

October 31, 2022

