Am Ende eines bisher starken Monats Oktober winken am Deutschen Aktienmarkt weitere Kursgewinne. Der DAX +0,24% wurde am Morgen zweitweise 0,3 Prozent höher bei 13.279 Punkte taxiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,30% wird ebenfalls etwas höher erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Montag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USAIn bester Laune haben sich vor dem Wochenende ...

