Die neue AWS Local Zone ermöglicht es Unternehmen, ihren Endnutzern in der Hansestadt verteilte Edge- und Hybrid-Cloud-Anwendungsfälle mit einer Latenz im einstelligen Millisekundenbereich anzubieten Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, gab heute die Eröffnung der ersten AWS Local Zone in Deutschland in Hamburg bekannt. AWS Local Zones stellen Infrastruktur für ausgewählte Cloud-Dienste wie ...

