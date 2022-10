Die aktuell schwierigen Märkte bieten Chancen bei so manchem kleinen Mining-Unternehmen. So baut Bunker Hill Mining derzeit die gleichnamige Zink-Silber-Mine in Idaho. Die Bewertung lässt viel Raum nach oben, zumal schon in einem Jahr die Produktion starten soll.

Chancen: Eine Million historische Minen in Nordamerika!

Etwa eine Mio. geschlossene Minen gibt es in Nordamerika. Hier liegen viele Chancen für Unternehmer, denn oft wurden die Betriebe geschlossen, weil es im 18. und 19. Jahrhundert nicht die heutigen technischen Möglichkeiten gab. Insbesondere in den USA kamen dann ab 1960 hohe Umweltauflagen hinzu, die einen Weiterbetrieb unmöglich machten. Inzwischen aber hat sich die Lage verändert. Zum einen gibt es eben heute ganz andere technische Möglichkeiten. Zum anderen ist der Bedarf enorm, schließlich erleben wir derzeit eine De-Globalisierung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Dies gilt auch im Bergbau.

Bunker Hill Mining: Attraktives Portfolio an historischen Minen

Bunker Hill Mining (0,10 CAD; US1206132037) hat sich ein Portfolio an drei historischen Minen gesichert. Angeführt von Chairman Richard Williams, dem ehemaligen COO von Barrick Gold, liegt der Fokus auf Minen, die schnell in Betrieb gehen können. Als erstes Projekt hat man dazu die Bunker Hill-Mine in Idaho ausgewählt, die für das Unternehmen namensgebend wurde. Und bisher wird geliefert. 2020 hatte das neue Management übernommen, aktuell ...

