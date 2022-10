Die US-Börsen konnte am Freitag deutlich zulegen. Im Technologiesektor wurde insbesondere Quartalszahlen von Apple positiv aufgenommen, während Amazon nach seinen schwachen Quartalszahlen vom Vortag den Handel mit einem Minus von 6,8 % bei 103,41 $ beendete. Der Dow Jones schloss 2,59 % fester bei 32.861 Punkten und erreichte damit auf Wochenbasis ein Plus von 5,7 %. Der marktbreitere S&P 500 beendet an Freitag den Handel mit einem Plus von 2,46 % bei 3.901 Punkten, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 3,17 % auf 11.546 Punkten anstieg und damit immerhin noch auf ein Wochenplus von gut 2 % kam. Neben der laufenden Berichtssaison dürfte in dieser Woche am Mittwoch auch die Zinsentscheidung der Fed im Fokus der Anleger stehen. Eine Zinserhöhung um 0,75 % gilt am Markt schon als ausgemacht. Die Marktteilnehmer erhoffen sich allerdings von der Fed Signale, die auf eine mögliche Lockerung des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank hindeuten. Am Vormittag veröffentlicht Eurostat die aktuellen Daten zur Inflation im Euroraum (September 10,0 %). Außerdem werden für die Eurozone noch die Daten zum Bruttoinlandprodukt präsentiert. Ökonomen erwarten hier im Jahresvergleich ein Plus von 2,1 %. Der Dax zeigte sich nach den deutlichen Kursgewinnen seit Anfang Oktober heute Morgen stabil und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,08 % bei 13.254 Punkten.



