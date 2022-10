BYD hat am Freitag die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Geschäftszahlen fielen aus wie erwartet, nachdem der Autobauer erst Mitte Oktober seine Q3-Prognose aktualisierte. Die Anleger reagieren dennoch erleichtert, an der Börse in Hongkong notiert die Aktie mit rund sechs Prozent im Plus.BYD erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 117,1 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 16,2 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Konzern den Umsatz um 116 Prozent steigern. Auch ...

