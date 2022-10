An den Märkten geht es ja gerade wieder etwas freundlicher zu. Doch dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Börsenjahr 2022 wohl vielen Anlegern als absolut katastrophal in Erinnerung bleiben wird. Denn die Kurse nicht weniger Titel sind ja bekanntlich stark eingebrochen. Wohl dem, der auch die eine oder andere Dividendenaktie in seinem Bestand hat. Denn auch wenn es an der Börse etwas turbulenter zugeht, wird die Gewinnbeteiligung ja in der Regel weitergezahlt. Weiterhin kann es äußerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...