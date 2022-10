"Des einen Freud ist des anderen Leid" - ein Sprichwort, das in diesen Zeiten besonders auf die steigenden Zinsen zutrifft. Während sich Sparer freuen, setzt der rasante Zinsanstieg Bauherren ordentlich zu. Wie sehr lässt sich das bei Neubauten schon beobachten, wie sieht es bei Bestandsobjekten in den Metropolregionen aus? Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect bank, blickt zudem auf die Unternehmen aus dem Baustoffsektor, aber auch Wohnungsunternehmen wie Vonovia und verrät wie Anleger über REITs in Betongold investieren.