Viele große Technologiewerte berichten aktuell über rückläufige Gewinne. Ob Meta Platforms (WKN: A1JWVX)- oder Amazon (WKN: 906866)-Aktien, alle haben sie in diesem Jahr stärker verloren. Warren Buffett hat hingegen seit 2016 stark auf Apple (WKN: 865985)-Aktien gesetzt und scheint auch in dieser Krise der große Gewinner zu sein. Die Anteile haben in Euro gerechnet, selbst in den vergangenen zwölf Monaten zugelegt, als der DAX- und der S&P-500-Index deutlich verloren haben (28.10.2022). Auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...