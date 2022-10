München (ots) -- Neuer Song der emanzipierten Künstlerin- Beziehungshymne für jeden Moment des Lebens und alle Generationen- "Randale und Liebe" jetzt digital auf allen Kanälen erhältlichErst geheult und dann die Tränen weggelacht: Egal in welcher Lebens- oder Liebesphase man sich gerade befindet, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Auf und Abs einer Beziehung bringt Linda Hesse mit ihrer neuen Single "Randale und Liebe" auf den Punkt. Diese ist seit dem 28. Oktober 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich.Genau zehn Jahre nach ihrem musikalischen Bekenntnis "Ich bin ja kein Mann" bringt die Sängerin eine neue Beziehungshymne heraus. "Randale und Liebe" erinnert an "Maniac", in der musikalischen Aufmachung von Heute: Überraschend, wild, frisch und mit einem Hauch von 80's Sound. Dieser Song ist ideal für frisch versöhnte Liebeschaoten, beste Freundinnen und Eltern, welche sich täglich den Turbulenzen einer Beziehung stellen.Mit "Randale und Liebe" überrascht die Songwriterin durch ihre Kreativität und die offensichtliche Hommage an Schillers "Kabale & Liebe". Sie zeigt einmal aufs Neue, dass Schlager mehr ist als kurzlebige Partymusik oder nur Heile-Welt-Floskeln. Mit jedem Ton und Wort wird deutlich: Linda Hesse ist erwachsen geworden, emanzipiert und selbstbestimmt, ohne ihr inneres Sonnenkind verloren zu haben.Linda Hesse - "Randale und Liebe", seit 28. Oktober 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Sony Music.----- Download / Stream-----LINK (https://smg.lnk.to/LindaHesse-RandaleUndLiebe)----- Musikvideo -----LINKPressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5357653