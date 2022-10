Zürich (ots) -"Wege in die Zukunft - Megatrends als Orientierung" lautet das Motto des diesjährigen Hotel Innovations-Tags. Mehrere Referenten geben Einblick in die Welt der Megatrends mit Best-Practice-Beispielen. Zudem wird das beste Hotelkonzept 2022 mit dem "Hotel Innovations-Award" ausgezeichnet. Die Laudation hält Esther Friedli (NR SVP). Der Preis ist mit 15'000 CHF dotiert. Nominiert sind drei visionäre Hotelkonzepte. Gerne laden wir Sie dazu ein:Hotel Innovations-Tag:Dienstag, 8. November 2022, 9 bis 17 UhrAuszeichnung Hotel Innovations-Award:gleichentags um 15.50 UhrVerkehrshaus LuzernWir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis am Donnerstag, 3. November, 17 Uhr an:communication@gastrosuisse.ch Bitte teilen Sie uns allfällige Interviewwünsche zur Koordination der Termine im Voraus schriftlich mit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Informationen zum Hotel Innovations-Tag:https://gastrosuisse.ch/de/bildung/impulstagungen/hotel-innovations-tag/Informationen zum Hotel Innovations-Award:https://gastrosuisse.ch/de/service/branchenfoerderung/hotel-innovations-award/Pressekontakt:GastroSuissePatrik Hasler-Olbrych | Leiter Kommunikation044 377 53 53 | communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100897526