Apple hat am Donnerstagabend relativ gute Zahlen veröffentlicht und am Freitag rund 7,6 Prozent höher geschlossen - das größte Tagesplus seit April 2020. Die Diskussionen rund um Angebot und Nachfrage der neusten iPhone-Generation sind deshalb aber nicht verstummt, im Gegenteil: In China droht schon neuer Ärger.Die iPhone-Produktion in einem der größten Werke des Apple-Zulieferers Foxconn im chinesischen Zhengzhou könnte im nächsten Monat um bis zu 30 Prozent einbrechen. Davor warnt die Nachrichtenagentur ...

