Hannover (www.anleihencheck.de) - Die von der Bank of Japan durchgeführte Tankan-Befragung konnte an den Finanzmärkten keinen Optimismus auslösen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Stimmung bei den größeren Fertigungsbetrieben im Land der aufgehenden Sonne habe sich im 3. Quartal 2022 weiter abgeschwächt; der entsprechende Index sei am aktuellen Rand allerdings nur sehr leicht von zuvor 9 auf nun 8 Punkte gefallen. Auch der Ausblick habe sich nach der Auffassung dieser wichtigen Gruppe von Unternehmen marginal verschlechtert. Damit werde zwar jeweils noch immer ein Überwiegen der optimistischen über die pessimistischen Rückmeldungen angezeigt, die kleineren Firmen aus dem Produzierenden Gewerbe würden jedoch in der Summe hinsichtlich der Lagebeurteilung und des Ausblicks pessimistisch bleiben. Dies liege unter anderem wohl auch an mangelnden Preisüberwälzungsspielräumen, mit der vor allem eben diese Gruppe von Unternehmen zu kämpfen habe. Dieses Faktum sei auch eine Erklärung für den Fokus, den die Wirtschaftspolitiker bei ihrer Maßnahmenplanung auf genau die kleineren Firmen legen würden. Insbesondere die größeren Industrieunternehmen scheinen deutlich weniger große Schwierigkeiten dabei zu haben, gestiegene Preise bei den Input-Faktoren auch an die Kunden weiterzugeben, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...