Die Lloyd Fonds AG (LF)/LAIQON hat ihre Barkapitalerhöhung durch die Ausgabe von 0,78 Mio. (von insgesamt bis zu 0,90 Mio.) neuen Aktien durchgeführt. Alle neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 6,75 platziert. Durch die Emission fließen der LF brutto EUR 5,25 Mio. zu und das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich um 5,0 % von EUR 15,52 Mio. auf EUR 16,29 Mio. Die eingeworbenen Mittel dienen vor allem der Umsetzung der dynamischen Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, die LF als innovativen Qualitätsführer im Asset Management in Deutschland zu positionieren. Dass in diesem schwierigen Marktumfeld neue Aktien (mit einem Aufschlag) platziert werden konnten, ist ein klarer Beweis für das Vertrauen der Investoren in die Qualität und die langfristige Wachstumsstrategie der LF. AlsterResearch empfiehlt daher weiterhin mit KAUFEN und einem unveränderten Kursziel von EUR 10,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Lloyd%20Fonds%20AG





