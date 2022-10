Chinas größter Hersteller von Elektrofahrzeugen hat Ergebnisse veröffentlicht. BYD gab dabei bekannt, dass der Nettogewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 350 Prozent gestiegen ist. Was macht die Aktie?

Der Nettogewinn von BYD erreichte demnach für das dritte Quartal 5,72 Milliarden Chinesische Yuan (etwa 788,75 Millionen US-Dollar). Der Nettogewinn für die ersten neun Monate stieg um satte 281 Prozent auf 9,31 Milliarden Chinesische Yuan (CNY) an, wie das Unternehmen am Freitag in einem Börsenbericht mitteilte.

Der Umsatz stieg um ganze 115,6 Prozent auf 117,1 Milliarden Chinesische Yuan. Gegenüber dem Vorquartal wuchs er um 39,8 Prozent. Seit Jahresanfang haben die Chinesen den Umsatz um 84,4 Prozent auf 267,7 Milliarden Chinesische Yuan gesteigert.

BYD konnte die Kosten pro Fahrzeug dank der starken Verkäufe und einer breiteren Produktpalette als andere Elektroauto-Wettbewerber deutlich senken. Die kombinierten Verkäufe von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen stiegen in den ersten neun Monaten um 250 Prozent auf 1,2 Millionen Einheiten und übertrafen damit, wie Reuters berichtet, den Anstieg von 110 Prozent im gesamten EV-Segment. Tesla verkaufte in den ersten neun Monaten des Jahres knapp über 318.000 Elektrofahrzeuge in China.

BYD befindet sich zu 19 Prozent im Besitz von Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Die BYD-Aktie verlor vergangene Woche im Zuge des China-Aktien-Crashs zweistellig an Wert. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 15 Prozent. Der Analystenkonsens impliziert nun ein Aufwärtspotenzial von 111 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

FAST BREAK ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.

Enthaltene Werte: US0846701086,CNE100000296,US0846707026,US88160R1014