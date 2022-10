Die Heizölpreise in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind im Vortagesvergleich gesunken. Mit einem Rückgang von durchschnittlich 2,65 Rappen pro Liter profitieren die Schweizer am meisten, abgeschlagen auf Platz zwei folgt Deutschland mit einem Rückgang von durchschnittlich 0,35 Cent pro Liter. Laut dem CEO des spanischen Raffineriebetreibers Repsol wird es in mehreren Ländern Europas mit hoher ...

