Hannover (www.anleihencheck.de) - Die noch vorläufigen Daten zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat September lagen mit einer Veränderungsrate von 0,0% M/M ziemlich genau im Rahmen unserer Erwartungen, so die Analysten der Nord LB.Positiv vermerkt werden könne, dass der für den August gemeldete Anstieg zeitgleich noch leicht von bisher 0,3% M/M auf nun 0,4% M/M nach oben revidiert worden sei. In der Summe müssten die aktuellen Daten zum Konsumverhalten im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten somit wohl zumindest nicht negativ beurteilt werden. Große Impulse für die Gesamtwirtschaft würden vom Verbrauch der privaten Haushalte aber auch nicht ausgehen. An dieser Stelle könne ein Blick auf die Jahresrate sehr hilfreich sein. Auf Basis der saisonbereinigten Zeitreihe liege der Anstieg der Einzelhandelsumsätze im September bei 8,2% Y/Y - und damit genau auf Augenhöhe mit dem für diesen Zeitraum gemeldeten Zuwachs der Konsumentenpreise. Es hätte an dieser Stelle also durchaus noch etwas mehr sein dürfen, wobei die für die BIP-Erhebung maßgebliche Kontrollgruppe im September immerhin um 0,4% M/M habe zulegen können. ...

