Analysten und BÖRSE ONLINE hatten es bereits geahnt, am gestrigen Sonntag wurde es Gewissheit: Der Dialyse-Konzern Fresenius Medical Care (FMC) und die Konzernmutter Fresenius senken wegen weiterhin schwieriger FMC-Geschäfte in Nordamerika ihre Gewinnausblicke zum zweiten Mal. Dabei kündigte die neue FMC-Chefin Carla Kriwet einen Turnaround-Plan an. Die beiden Dax-Aktien legen zu. Das schwierige US-Geschäft belastet den Dialysekonzern Fresenius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...