Der DAX zeigt sich im bisherigen Handel am heutigen Montag mit einem leichten Aufschlag von 0,27% bei 13.270 Punkten. Möglicherweise kommt mit der Eröffnung der US-Aktienmärkte am Nachmittag neuer Schwung in den DAX. Der Aufwärtstrend ist im DAX aber weiterhin intakt und die geringen Kursabgaben nach dem vorherigen starken Hochlauf unterstreichen die aktuelle Stärke im DAX. Damit dürfte der DAX weiter Kurs auf den 10er-EMA im Monatschart im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...