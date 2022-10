Am Immobilienmarkt in China erleben wir derzeit einen Crash in Zeitlupe. Seit 13 Monaten in Folge fallen die Immobilienpreise in den meisten Städten des Landes, die Immobilien-Verkäufe fallen im Vergleich zum Vorjahresmonat um -38%. Immobilienmarkt China: Crash in Zeitlupe Die scharfe Abkühlung am Immobilienmarkt in China sorgt einerseits für weniger Einnahmen durch Landverkäufe für Lokalverwaltungen ...

