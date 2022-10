HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3518 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/35 geht es um Weltspartagssager und auch viel Partycrasher Bla Bla rundherum. Weiters um einen Ultimohandel, mit dem ein starker Oktober zu Ende gehen wird. Mayr-Melnhof gewinnt das 13. Aktienturnier, obwohl die VIG am Freitag um 17:26 Uhr noch vorne war, erst um 17:35 hat sich das gedreht. Lenzing, FACC und Pierer Mobility fallen mir auf und bei Karl Haider von Semperit sage ich sorry. Neue Einschätzungen gibt es zu Amag, Mayr-Melnhof, OMV. Höreridee greife ich auf: Wer in eine Recherche-Gruppe ...

