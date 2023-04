Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4190/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/43 geht es um Rückblicke auf Zürs und den Wiener Börsentag (samt nächstem Termin). Bawag.ist heute 2000 Tage an der Börse, Uniqa erinnert an die eigene Stärke. News gibt es zu UBM, Andritz, Flughafen Wien und Kontron. Im Aktienturnier spitzt sich alles zu, Palfinger und Erste Group haben grosse Pokalchancen. - Sonderfolge: https://audio-cd.at/page/podcast/4189/ Peter Heinrich hat mich gleich zum österreichischen Markt befragt.- ZFA am Mittwoch ab 17 ...

