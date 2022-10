Fresenius und Fresenius Medical Care korrigieren die Prognose erneut nach unten

Werbung





Ein schwieriges Marktumfeld belastet die Gesundheitskonzerne. Außerdem: Erfahren sie mehr über die aktuelle Situation im DAX© und spannende technische Formationen bei ausgewählten Werten in unserem Daily Trading.



Der Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe gab am Abend des gestrigen Sonntags eine weitere Gewinnwarnung bekannt. Auch die Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care senkte ihr Gewinnziel für das laufende Jahr 2022 und begründete diesen Schritt mit höher als erwarteten Personalkosten sowie den Nachwirkungen der Corona-Pandemie in Form gestörter Lieferketten. Während der Mutterkonzern mit einem Gewinnrückgang von bis zu 10% rechnet, erwartet Fresenius Medical Care einen Rückgang von bis zu 25% und korrigiert die Prognose im Vergleich zu dem bisher angegebenen Minus von bis in den hohen Zehner-Prozentbereich deutlich nach unten. Insbesondere der Mangel an Pflegepersonal in den USA belastet FMC und beeinflusst somit auch den Mutterkonzern negativ.











