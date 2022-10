Bei Hugo Boss wird die Übernahmestory mit jedem Prozentsatz Anteilsbesitz, den der britische Großaktionär Frasers Group zulegt, prägnanter. Die Briten haben ihre Beteiligung soeben weiter aufgestockt, die Frasers Group hält nun inklusive Derivate 32,8 % der Anteile nach zuvor 30,1. Der Metzinger Modekonzern wird am 3. November die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Erwartet werden im Schnitt 900,5 Mio. € Umsatz , was einem Zuwachs von 19 % entsprechen würde, und ein Gewinn je Aktie von 0,78 €. Die Wachstumsraten dürften auch beim Premium-Modehersteller gegenüber dem ersten Halbjahr aufgrund der Inflation zwar abflachen, die Margenseite hat allerdings noch Spielraum nach oben. Vor allem das Casual-Segment glänzt mit hohen Spannen, was zuletzt durch die mit Russel Athletics und der NBA aufgelegten Kollektionen Rückenwind erhielt. Zusammen mit den eingeleiteten Sparmaßnahmen sollte der zuletzt spürbare Margendruck deutlich nachlassen, was insbesondere auf der Ergebnisseite für Überraschungspotenzial sorgt. 3,3 Mrd. € Börsenwert bei 3,5 Mrd. € Umsatz (2022e) und KGV 16 und 14 für 2022 und 2023 sind noch ausbaufähig, zumal vor allem die Ergebnisseite noch Optimierungspotenzial hat.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 43.Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ China-Schock - Neue Gefahr nach KP-Kongress?++ Elmos Semiconductor - Gute Zahlen voraus++ SAP - Cloudgeschäft läuft++ Atoss Software - Prognose zu vorsichtig?++ Hexcel - Gewinne mitnehmen?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!