Eine wachsende Zahl an Millionären ist eines der besten Zeichen für Wirtschaftswachstum. Ist das Land, das in den kommenden Jahren die meisten hervorbringen wird, deswegen jetzt auch ein Investment wert? Von Johann Werther Nicht die USA, nicht Großbritannien und schon gar nicht Deutschland werden das Land sein, was in den nächsten Jahren die meisten Millionäre erschaffen wird. Laut einer Studie der Credit Swiss wird die Zahl der Personen, die ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...