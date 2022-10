Regis Resources Ltd (ISIN:AU000000RRL8) veröffentlicht auf Ihrer Homepage die Quartalszahlen zum abgelaufen Quartal am 30.09.2022. Für das Unternehmen ist es das erste Quartal im neuen Geschäftsjahr. Für dieses Geschäftsjahr hat Jim Beyer - Managing Director & CEO - die folgenden Zahlen in Aussicht gestellt. Die Goldproduktion soll weiter auf 450.000 bis 500.000 Unzen erhöht werden können. Bei den Kosten erhofft man sich stabil bleiben zu können und prognostiziert 1.525 bis 1.625 USD je Unze. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...