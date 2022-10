Grafschaft (ots) -Steigende Heizkosten lassen viele derzeit eher besorgt auf den Winter blicken. Die Wohngeldreform 2023 soll Entlastung bringen. Wie die aus dem sogenannten Wohngeld-Plus-Gesetz resultierenden Änderungen in Euro und Cent aussehen, das berechnet der neue Wohngeldrechner 2023 von smart Rechner - https://www.smart-rechner.de/wohngeld/rechner.phpMit dem Wohngeld-Plus werden aufgrund der CO2-Bepreisung ab 2023 zusätzlich zur bereits geltenden Heizkostenentlastung eine dauerhafte Heizkostenkomponente sowie eine Klimakomponente berücksichtigt. Zudem erfolgen Anpassungen bei der Wohngeldformel, die vielen zusätzlichen Haushalten einen Anspruch auf Wohngeld ermöglichen sollten.Ob auch Ihr Privathaushalt dabei ist? Unter https://www.smart-rechner.de/wohngeld/rechner.php kann das ganz einfach ermittelt werden.Deutschlands führende Rechner-Manufaktur Smart-Rechner.de mit Sitz in Grafschaft/Rheinland Pfalz hat mit dem Wohngeldrechner 2023 einen Rechner herausgebracht, der bereits alle aktuell geltenden Änderungen kalkuliert."Möglicherweise können sich jedoch noch weitere Änderungen des Gesetzes und damit des Wohngeldes ergeben", so der Anbieter. "Der Rechner übernimmt in dem Fall alle Änderungen sofort."Smart-rechner geht damit als erster Anbieter mit einem aktuellen Wohngeldrechner an den Markt, noch weit vor der Regierung selbst.Pressekontakt:Sandra Eichner - Rosenheim Rocks PR - se@rosenheim-rocks.deOriginal-Content von: smart-rechner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166329/5358296