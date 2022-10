Bonn (www.anleihencheck.de) - Während der VIX-Wert von etwa 30 auf einen überdurchschnittlichen, aber nicht extremen Stress hinweist, notiert der MOVE bei über 140 (jüngster Höchststand 160,7) und damit nicht weit von seinem Allzeithoch, so die Analysten von Postbank Research.In Großbritannien hätten die Rücknahme des Mini-Budgets und ein neuer Premierminister zwar eine gewisse Erleichterung für die Märkte gebracht, aber die Liquidität signalisiere immer noch Stress für Gilts, Bundesanleihen und US-Treasuries. Eine geringere Liquidität führe nicht zwangsläufig zu höherer Volatilität, aber historisch gesehen bestehe hier eine starke Korrelation. Gegen Ende des Jahres dürfte ein weiterer Faktor hinzukommen: Kapitalzuschläge für global systemrelevante Banken (GSIBs), die sich auf verbriefte Produkte auswirken dürften. Darüber hinaus sei in diesem Jahr eine weitere Basel-III-Vorschrift in Kraft getreten, die Banken zur Berechnung und Meldung aller risikogewichteten Aktiva (RWA) verpflichte. Der höhere Bedarf an regulatorischem Kapital würde bedeuten, dass viele GSIBs möglicherweise Milliarden von USD an RWA veräußern müssten, um die Kapitalanforderungen zu erfüllen. ...

