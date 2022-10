ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Das dritte Quartal des Pharmaunternehmens sei von einem anhaltend starken Umsatzwachstum geprägt gewesen, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich hätten sich die Margen verbessert und die Steuern seien geringer ausgefallen, was zu einem deutlichen Ergebniswachstum je Aktie bei konstanten Wechselkursen geführt habe./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 20:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

