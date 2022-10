Köln, 31. Oktober 2022 (ots) -Maus-Fans können sich freuen: Beim ARD-weiten Dialogtag am 8. November haben sie die Möglichkeit, die Maus-Redaktion persönlich kennen zu lernen - und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Was wünschen sich die Zuschauer:innen von der Maus? Welche Themen sind ihnen besonders wichtig? Was wollten sie die Programmmacher:innen schon immer mal fragen?Das digitale Angebot "Die Maus - das Werkstattgespräch mit den Macher:innen" findet am 8. November von 08:30 bis 09:30 Uhr statt: Per Live-Schalte stellt sich die Maus-Redaktion dem Publikum vor. Mit dabei sind Vertreter:innen aller Ausspielwege: Video, Audio, Digital und Off-air. Die Teilnehmer:innen können so Vertreter:innen aus allen Units treffen.Eine Anmeldung ist noch bis zum 3. November 2022 online möglich:https://www.swr.de/ard-themenwoche/der-ard-dialogtag-100.htmlFreie Plätze bei anderen Dialog-Angeboten der ARDUnter dem gleichen Link können sich die Bürger:innen auch für die Dialogangebote aus anderen Sendern und Programmen der ARD anmelden, für die es noch freie Plätze gibt. Auch eine Teilnahme an mehreren Angeboten ist möglich. Die Veranstaltungen finden teilweise in Präsenz und teilweise als Videokonferenzen statt.Der ARD Dialogtag 2022 ist Teil der diesjährigen Themenwoche "WIR GESUCHT" vom 6. bis 12. November - und er ist die Fortsetzung des 2021 im Rahmen einer Bürgerbeteiligung gestarteten ARD Zukunftsdialogs.Ausführliche Informationen zu beiden Angeboten gibt es ebenfalls online unter: https://www.swr.de/ard-themenwoche und https://www.ard.de/zukunftsdialogFotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTel.: 0221 / 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5358398