Der Black Friday und die Cyber Week werfen ihre Schatten voraus - doch in diesem Jahr wird vieles anders sein als üblicherweise. Schuld daran sind die Inflation und die Kaufzurückhaltung vieler Kund:innen. Vor allem in schwierigen, von Inflation geprägten Zeiten können Shopping-Events wie der Black Friday eine Möglichkeit sein, beim Einkauf zu sparen. Allerdings sollten sich die Verbraucher:innen nicht von hohen Rabattversprechen blenden lassen und davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen schwieriger wird, Schnäppchen wie in den letzten Jahren zu finden. Eine Studie, für die die Preisvergleichsplattform Idealo rund 10.000 Produkte aus 100 Kategorien analysiert hat, zeigt, dass am letzten Black Friday zwar gute Schnäppchen möglich waren - das Sparpotenzial im Schnitt aber gerade einmal bei fünf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...