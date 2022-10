DJ Aktien Schweiz steigen weiter - Credit Suisse klar Tagessieger

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Kursgewinnen am Freitag ist es auch zum Start in die neue Woche am Schweizer Aktienmarkt nach oben gegangen. Der SMI bewegte sich damit im Einklang mit den meisten anderen Börsen in Europa. Für die anhaltend zuversichtliche Stimmung sorgten Hoffnungen, dass die US-Notenbank am Mittwoch neben einer allseits erwarteten Zinserhöhung um 75 Basispunkte auch Signale aussenden könnte, dass die Zinserhöhungen danach weniger drastisch ausfallen werden.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.828 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,18 (Freitag: 46,1) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Credit Suisse (+5,2% auf 4,13 Franken). Hier sorgten Details zur angekündigten milliardenschweren Kapitalerhöhung für Käufe. Demnach sollen die Saudi National Bank und weitere Investoren 462 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 3,82 Franken beziehen. Nach der Kapitalerhöhung wird die Saudi National Bank demnach 9,9 Prozent des Aktienkapitals halten.

Der Ausgabepreis für die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bei den Altaktionären zu platzierenden Aktien beläuft sich derweil auf 2,52 Franken. Altaktionäre können für je sieben gehaltene Aktien zwei neue Titel kaufen. Insgesamt rechnet die Credit Suisse aus beiden Transaktionen mit einem gesamten Bruttoerlös von 4,0 Milliarden Franken. Die Credit Suisse braucht das Geld, um sich mit einem tiefgreifenden Konzernumbau aus ihrer schweren Krise zu befreien.

Holcim gewannen 1,0 Prozent auf 45,48 Franken, nachdem die Credit Suisse das Kursziel auf 58 von 53 Franken erhöht hat. Die Analysten sprechen von einer starken Leistung im dritten Quartal und verweisen auf die daraus folgende Prognoseanhebung. Beides sei vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Makrolage erzielt worden.

In der zweiten Reihe verloren Ems-Chemie 3,8 Prozent auf 629,50 Franken. Berenberg hält die Aktie trotz des beträchtlichen Kursverlusts seit Jahresbeginn weiter für zu teuer und hat sie auf "Hold" von "Buy" abgestuft und das Kursziel drastisch auf 590 von 975 Franken eingedampft. Die weltweite Pkw-Produktion, die rund 65 Prozent zu den Umsätzen beitrage, bleibe auch für 2023 unsicher, so eine Begründung.

October 31, 2022

