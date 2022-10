NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Eckdaten zum dritten Quartal und gekappten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Kostendrucks seien die Margen des IT-Dienstleisters schwach, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Montag. Bei der Vorlage der endgültigen Resultate liege der Fokus nun unter anderem auf der Auftragsdynamik und dem Barmittelzufluss./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 12:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 12:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

