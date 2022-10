Der DAX hat einen starken Monat mit geringfügigen Gewinnen beendet. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 0,1 Prozent höher bei 13.254 Punkten. Für den abgelaufenen Monat ergibt sich ein Plus von 9,4 Prozent und damit einer der besten Oktober-Bilanzen in der Geschichte des Börsenbarometers. Zuletzt hatte die Hoffnung auf einen sich abschwächenden Inflationsdruck die Anleger zuversichtlicher in die Zukunft blicken lassen. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg zu Wochenbeginn um 0,1 Prozent auf ...

