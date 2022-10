The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.10.2022



ISIN Name

ANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS EO-24

CA38076D1006 GOLD STATE RESOURCES INC.

CA3810831048 GOLDEN INDEP. MINING CORP

PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A ZY 1

US6264251025 MURATA MFG CO. UNSP.ADR 1

US98979H3012 ZOSANO PHARM. DL-,001

